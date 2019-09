بدء دورة الترقية لضباط الصف بمديرية أمن الواحات

المتوسط

بدأت اليوم الاحد دورة الترقية لضباط الصف في مديرية أمن الواحات جالو.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الدورة تأتي بناءاً على تعليمات مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية بشأن البدء في تنفيذ الخطة التدريبية لوزارة الداخلية لعام 2019 م ( بند التدريب المحلى)وذلك في إطار الإستعداد لدورات الترقية لعام 2019 م .

وأشارت المديرية إلى أن قسم التدريب واللجنة المكلفة بإقامة هذة الدورة لعدد 174 عضو المستهدفين للترقية لهذا العام باشرت العمل وفق جدول المحاضرات المعدة بالخصوص .

