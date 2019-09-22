بيان مشترك يؤكد دعم 6 دول للمؤسسة الوطنية للنفط

أكدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفراء والقائمون بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن هذه الدول أن مؤسسة النفط هي المؤسسة الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد، وأنه قد آن الأوان من أجل توحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدل تقسيمها، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية مواطنيها.

وجدد البيان المشترك الدعم الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين.

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