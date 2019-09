الإعلام الحربي: فرار مليشيات الوفاق من محور العزيزية

المتوسط

أعلنت شعبة الإعلام الحربي فرار ما تبقى من مليشيات الوفاق في محور العزيزية ، بعد سيطرة الوحدات العسكرية على المواقع الرئيسية لهم.

وأكدت الشعبة أن قوات الجيش تتحفظ على عدد من جثث لمرتزقة من جنسيات أجنبية تابعين لقائد العمليات العسكرية التابع للوفاق أسامة الجويلي .

وأوضحت الشعبة أن “هؤلاء المرتزقة تم رصد مواقعهم والتي كانت هدفاً مباشرا للقوات المسلحة اليوم والتي كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية مستمرة براً وجواً”.

