خير الله صالح: إمدادات وقود الطيران مقطوعة عن شرق البلاد منذ أبريل الماضي

قال رئيس شركة البريقة لتسويق النفط، التابعة للحكومة المؤقتة، خيرالله صالح، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، هو من اتهم نفسه بقطع إمدادات وقود الطيران عن شرق البلاد، من خلال تصريحاته لوكالة رويترز، مؤكدا أن هذه الإمدادات مقطوعة عن شرق البلاد منذ أبريل الماضي.

وأضاف خيرالله خلال مؤتمر صحفي، أن ما ورد على لسان صنع الله من وجود عمليات تهريب في المنطقة هو عار عن الصحة، موضحا أن الفائض في تزويدات الكيروسين هو من إنتاج المصافي الواقعة في شرق البلاد.

من جانب آخر، قال مدير شركة البريقة، خيرالله صالح، إن تشبث إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط بتوريد المحروقات هو قرار استثنائي، اتخذ في عام ألفين وأحد عشر، معتبرا أن هذا الإجراء اختصاص أصيل لشركة البريقة.

وأضاف صالح أن هذا الاختصاص لم تتم إعادته إلى الشركة رغم توصيات حكومة الوفاق التي من المفترض أن يمتثل لها صنع الله، مؤكدا وجود العديد من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسة يجب النظر فيها.

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