المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اشتعال النيران بالمصرف الزراعي الغيران

ونشرت الغرفة صورة تدل على ارتفاع دخان كثيف من المصرف.

