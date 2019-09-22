شكشك يطالب السراج بحماية أموال ليبيا في مصر

خالد شكشك يخاطب السراج لحماية الاستثمارات الليبية في مصر أو نقلها، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من “نيفين حنا” والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي

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