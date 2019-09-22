اخبار ليبيا الان

شكشك يطالب السراج بحماية أموال ليبيا في مصر

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خالد شكشك يخاطب السراج لحماية الاستثمارات الليبية في مصر أو نقلها، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من “نيفين حنا” والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تتشك فى قلبك ياشكشك انت شريك فى نهب ثروة الشعب الليبى من مليشيات طرابلس وهى بالمليارات ونهب الاموال بالسفارات الليبية بالخارج والتى تحدث عنها الاعلامى المصراطى الوطنى محمد ميحسن ووعد بتقديم الالة ولكنك ياشخشخ شريك فى الفساد وستحاسب عندما تتشك حكم بالحبس مدى الحياة

    رد