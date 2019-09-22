شكشك يطالب السراج بحماية أموال ليبيا في مصر

خالد شكشك يخاطب السراج لحماية الاستثمارات الليبية في مصر أو نقلها، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من “نيفين حنا” والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
خالد شكشك يخاطب السراج لحماية الاستثمارات الليبية في مصر أو نقلها، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من “نيفين حنا” والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
تتشك فى قلبك ياشكشك انت شريك فى نهب ثروة الشعب الليبى من مليشيات طرابلس وهى بالمليارات ونهب الاموال بالسفارات الليبية بالخارج والتى تحدث عنها الاعلامى المصراطى الوطنى محمد ميحسن ووعد بتقديم الالة ولكنك ياشخشخ شريك فى الفساد وستحاسب عندما تتشك حكم بالحبس مدى الحياة
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