وزير الحكم المحلي بالمؤقتة يبحث احتياجات بلدية تراغن

ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل عوض الزائدي سبل حل المشاكل والمختنقات التي تمر بها بلدية تراغن، و منها مشكلة توفير احتياجات النازحين من بلدية مرزق، توفير مولدات كهرباء لأبار المياه بالبلدية، توفير اليات قمامة بالإضافة الي احتياجات البلدية.

جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، مع عضو مجلس النواب عن مدينة تراغن محمد ابراهيم تامر، برفقة رئيس المجلس التسييري السيد عبدالله ياسين ابراهيم ومراقب المالي للبلدية محمد ابراهيم عاشور.

