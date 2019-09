صرف شحنات أدوية ومستلزمات طبية لمراكز طبية في المنطقة الشرقية

المتوسط

قامت ادارة جهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة بصرف شحنة كبيرة من الادوية العامة و التخصصية و مستلزمات طبية و مستلزمات أشعة الى مركز بنغازي الطبي

وأعلن جهازالامداد الطبي بالحكومة المؤقتة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه قام أيضا بصرف شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية ومستلزمات اشعة ومستلزمات قسطرة لعلاج القلب إلى مركز القلب بنغازي ومركز طبرق الطبي، كما تم صرف شحنة من أدوية عامة ومستلزمات طبية إلى الخدمات الصحية توكرة والخدمات الصحية اجدابيا، إضافة إلى صرف شحنة مواد تخذير الى مركز الجراحات التخصصية بنغازي، وشحنة مطهرات طبية الى مستشفى الهواري العام بنغازي، وشحنة من ادوية عامة و مستلزمات طبية و مستلزمات اشعة و اسلاك جراحة الى مستشفى جالو العام، إلى جانب صرف شحنة مستلزمات طبية و اسلاك جراحة الى مستشفى المرج التعليمي.

