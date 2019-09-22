ردًا على خطف اثنين من بني وليد.. اجتماعي ورفلة «يوقف التعاملات» مع ترهونة

قرر المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة «إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع بلدية ترهونة»، ردًا على خطف اثنين من أبناء بني وليد.

المجلس أصدر بيانًا اليوم الأحد بخصوص حادثة خطف اثنين من أبناء بني وليد وتغييبهما داخل مدينة ترهونة، وجاء فيه: «عقب فشل المساعي بين اعيان مدينة بني وليد واعيان مدينة ترهونة تقرر تحميل المسؤولية التامة لاعيان مدينة ترهونة والمؤسسات لامنية و العسكرية بالمدينة مسؤولية اختطاف اولادنا». كما تقرر «ايقاف جميع التعاملات المباشرة مع ترهونة من تاريخ صدور هذا القرار».

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