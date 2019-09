المتوسط

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الحرب في ليبيا لن تفيد أي من الأطراف، وأنها ستؤدي إلى خسارة الجميع، لأنها حرب بلا فائز.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، أن غوتيريش قال اليوم الأحد، عن الحرب في ليبيا وسورية واليمن، قائلًا: «يجب التزام بالدبلوماسية من أجل السلام، وعلينا أن نجعل الدول تفهم – خاصة تلك التي تكون مسؤولة إلى حد ما عن هذه الحروب بالوكالة – إلى جعلها تدرك بأن هذه حروب لا يفوز بها أحد، الجميع يخسر»، وفق تعبيره.

وأوضح أن هناك «إشارات سلبية في ليبيا وسورية واليمن»؛ وذلك قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لتسليط الضوء على النزاعات في عدة مناطق من العالم، مشيرًا إلى «العديد من العلامات السلبية حيث نرى أن الناس يموتون في سوريا وليبيا واليمن».

وأكد غوتيريش أن تلك الحروب مرتبطة أكثر بالإرهاب العالمي وأصبحت تشكل تهديدا، ليس فقط للبلدان التي تحدث فيها هذه الصراعات، ولكن للمجتمع الدولي بأسره.

The post غوتيريش: يجب التزام بالدبلوماسية من أجل السلام في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية