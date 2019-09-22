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غرفة عمليّات الكرامة : هروب آمر ميليشيا “باب تاجوراء” إلى صربيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأحد، أن عدد قتلى عناصر ميليشيات الوفاق وصل لــ 90 قتيلا وأكثر من “150 “جريح في اليومين الماضيين.

وأضاف المركز في بيانه أسماء أبرز قادة المليشيات، الذين تم قتلهم خلال ضربات سلاح الجو الليبي ,وهم (آمر محور الخلاطات علي شناك، وآمر ميليشيا شريخان محمد الشيشة، وآمر ميليشيا الموت محمد الرايس) والقادة الميدانيين هم (هاني الفزاني، ومصطفى الأشخم، والمعتصم بن نوبة، ومختار بادي، والناطق باسم ميليشيا القوة الوطنية جنزور سليم قشوط).

وأكد المركز الإعلامي هروب آمر ميليشيا “باب تاجوراء” إلى دولة صربيا، وذلك بحجة مرافقة الجرحى، مضيفاً أن سلاح الجو الليبي لا زال يستهدف مواقعا لميليشيات الوفاق في كامل الجبهات،

وأعلن المركز بأن سلاح الجو الليبي، استهدف مخزن ذخائر رئيسي في منطقة عين زارة، ورتل لمليشيات مصراتة. (وال – طرابلس) س م/ رس

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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