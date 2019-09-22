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صرف شحنات أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات بنغازي وطبرق وأجدابيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

صرف جهاز الإمداد بالحكومة الموقتة شحنة أدوية عامة وتخصصية ومستلزمات أشعة وقسطرة لعلاج مرضى القلب لمركزي بنغازي وطبرق الطبيين.

ووفق بيان للحكومة الموقتة، صرف جهاز الإمداد أيضا شحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية توكرة، وإدارة الخدمات الصحية أجدابيا، وشحنة مواد تخدير لمركز الجراحات التخصصية بنغازي.

فيما شملت عمليات الصرف شحنة مطهرات طبية لمستشفى الهواري العام بنغازي، وشحنة أدوية عامة ومستلزمات طبية ومستلزمات أشعة وأسلاك جراحة لمستشفات جالو العام، والمرج التعليمي، والشهيد عطية الكاسح بالكفرة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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