وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة يبحث احتياجات بلدية تراغن

البيضاء 22 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل معالي وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل عوض الزائدي اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، عضو مجلس النواب محمد ابراهيم تامر عن بلدية تراغن.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري السيد عبدالله ياسين ابراهيم ومراقب المالي للبلدية السيد محمد ابراهيم عاشور.

وبحث معالي الوزير مع عضو مجلس النواب والسادة اعضاء المجلس البلدي تراغن سبل حلحلة المشاكل والمختنقات التي تمر بها البلدية منها مشكلة توفير احتياجات النازحين من بلدية مرزق، توفير مولدات كهرباء لأبار المياه بالبلدية، توفير آليات قمامة بالإضافة إلى احتياجات البلدية. (وال – البيضاء) س م/ ر س

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