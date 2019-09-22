وزير «تعليم الوفاق» يعتذر لطالبة لعدم إدراج اسمها في قائمة أوائل الثانوية

تقدم وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل باعتذار للطالبة «صفاء ثائر حماد حماد» لعدم إدراج اسمها ضمن العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية العامة؛ لكونها غير ليبية.

وقال الوزير في بيان رسمي نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «تبين أن السبب في ذلك وجود إجراء تنظيمي سابق يقضي بعدم إدراج الطلبة غير الليبيين وغير المسلمين والمكفوفين في قوائم العشرة الأوائل»، معتبرا ذلك «ظلما وإحجافا لا نقبله في ليبيا الجديدة».

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ووجه الوزير حديثه للطالبة، قائلا: «نفيدك بأنه تم تصحيح الإجراء، وإدراج اسمك ضمن العشرة الأوائل لهذا العام، كما تستحقين».

واعتمد عبدالجليل الخميس الماضي، نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح بلغت نحو 38%، موضحا أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 42.3%، بينما بلغت بالقسم الأدبي 20.79%.

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