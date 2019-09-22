معاناة أهالي النوفلية مع المياه تقترب من النهاية

شرعت شركة رأس لانوف في تنفيذ مشروع ربط خط مياه منطقة النوفلية بخط مياه النهر المغذي للمشروع الزراعي.

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دورها من جانب التنمية المكانية ومساهمة منها في توفير بعض الخدمات لسكان المناطق المجاورة وفق المتاح والممكن .

ولفتت الشركة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه عن طريق إدارة خدمات الصيانة، حيث شكل فريق عمل بالخصوص، حيث ستكون مسافة الخط بطول 450 مترا، ومدة التنفيذ 45 يوما.

وأكدت شركة رأس لانوف أن هذا الربط يأتي لإيصال المياه بشكل انسيابي لخزان مياه الشرب المغذي للمنطقة النوفلية، وإنهاء معاناة المواطنين التي استمرت طيلة الأعوام الماضية .

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