صحة المؤقتة تحذر من استخدام مواد كيميائية مضافة للحناء

حذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة من استخدام بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناء.

حذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة من استخدام بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناء.

يشار إلى أن استخدام بعض المواد المضافة تسبب في إصابات عديدة لعدد من النساء وصلت بعضها للوفاة.

