إضراب مخابز سرت رفضاً لبيع 5 أرغفة بدينار

تفاجأ أهالي مدينة سرت اليوم، بإضراب نحو ثلاثين مخبزا وإغلاق أبوابها، ورفض أصحابها بيع الخبز للمواطنين احتجاجاً على اتفاق مراقب الاقتصاد بالبلدية ونقابة المخابز بيع 5 أرغفة خبز بسعر دينار.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد فتحى أشكرني، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المخابز بسرت ترفض اتفاق مراقب الاقتصاد بسرت ونقابة المخابز بيع 5 أرغفة خبز بسعر دينار بدلا من 4 أرغفة.

بلدية سرت تحذر أصحاب المخابز من مخالفة «وزن رغيف الخبز»

وأشار أشكرني، إلى تكليف دورية للحرس البلدي سرت للمرور على المخابز المغلقة لاتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية ضدها، مشددا على أنه في حال استمرار رفضهم فتح المخابز وتقديم الخدمة للمواطن، سيتم قطع الكهرباء والماء وسحب الترخيص منهم وإحالة الأمر للنيابة لمعاقبة أصحاب هذه المخابز.

وكانت بلدية سرت حذرت، أصحاب المخابز من عدم الالتزام بتسعيرة رغيف الخبز «5 أرغفة 120 جراما بثمن دينار» اعتبارا من يوم غد الإثنين، مشددة على «اتخاد الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، في حالة المخالفة».

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