المتوسط

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن فريقا ليبيا تمكن من قيادة سفينة فضاء والهبوط على سطح كوكب المريخ.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “منذ 50 عاما هبط رواد الفضاء الأمريكيون على سطح القمر”

مضيفة “هذا الصيف بفضل العمل الجاد والتعاون تمكن الفريق الليبي في مخيم الفضاء (مبادرة أمريكية) من قيادة سفينة الفضاء الخاصة بهم للهبوط بنجاح على سطح كوكب المريخ”.

