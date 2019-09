المتوسط

نفت إدارة مصلحة الاحوال المدنية بنغازي ما يتدوال عبر صفخات التواصل الاجتماعي بشأن بايقاف منظومة الابيار

وأكد مدير الفرع عقيد الدرسي بانه تم إدراج اكثر من 84 مولود جديد بالسجل المدني الابيار خلال عشرة أيام بفضل مجهودات رئيس المنظومة المكلف سامي البدري وتوجيهاته.

واوضح مدير الفرع بانه سيتم إدراج العائلات الجديدة خلال اليومين القادمين.

The post إدراج أكثر من 84 مولود بالسجل المدني الأبيار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية