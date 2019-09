المتوسط

أكد مصدر عسكري من داخل مدينة مصراته، أن الوضع في المدينة مرتبك، ويشهد احتقانا شديدا وتذمرا من قبل الأهالي أمام مستشفى مصراتة العام بعد وصول 42 جثة.

ونقلت غرفة عمليات اجدابيا عن المصدر أن الأهالي يطالبون المدعو صلاح بادي بإرجاع أبنائهم من طرابلس وانسحاب جميع الكتائب الي مصراتة بعد هذه العدد الكبير من القتلي من ابنائهم

The post مطالبات في مصراته بسحب أبناء المدينة من محاور الاشتباكات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية