تركيا تتلقى ضربة في ليبيا.. الوفاق لم تنجح

بعد مرور ما يقارب عن 7 أشهر على اندلاع الاشتباكات في طرابلس، ما تزال التحالفات الغامضة التي تعقدها قوات الوفاق مستمرة في ظل استمرار استهلاك منظومة دفاعها وخساراتها لتحالفات عدة في الغرب الليبي.

ورأى تقرير جديد لموقع “استراتيجي بيج” المختص بالتحليلات العسكرية، أن المساعدات التركية لحكومة الوفاق لم تنجح في تغيير مسار الحرب في طرابلس بالرغم من إعلانها المؤيد لعملية السلام التي تفاوض عليه الأطراف الدولية، مبينا أن حكومة الوفاق باتت تخسر عددا من الجماعات المسلحة المتحالفة معها بسبب الدعم التركي العلني إضافة لإطالة أمد الحرب في طرابلس .

وأشار الموقع إلى أنه على الأمم المتحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لبعثتها إلى ليبيا، دعم طرف وعلى الأغلب يجب أن يكون الجيش الوطني أو أنها ستواجه غضب جماعات مسلحة تدعمها تركيا بشكل علني وولاؤها لجماعة الإخوان المسلمين، وتتكون أغلبها من أمراء حرب مصلحتهم المشتركة الوحيدة هي منع قوات الجيش الوطني من التقدم والاستمرار في حربه ضد الإرهابيين، وبحسب الموقع تسعى هذه الجماعات إلى وضع حكومة إسلامية على سدة الحكم في ليبيا.

ورأى “استراتيجي بيج” أن تشكيل حكومة إسلامية في ليبيا سيواجه رفضاً واسعاً ومشاكل مع فصائلها المتطرفة بطريقة صعبة خاصة أنها تسعى لفرض شكل إسلامي أكثر قمعاً وهو ما تحاول حكومة تركيا الإسلامية فرضه بشكل قوي عبر التدخلات العدوانية المتزايدة في الدول العربية منذ عام 2016 رغم أنها لم تأت بنتيجة كما أرادها الأتراك .

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