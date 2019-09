امغيب: استراتيجية الجيش لتحرير طرابلس وضعت بحرفية وجعلته قريبا من النصر

المتوسط

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الجيش يستخدم استراتيجية تجعله يقترب كثيرا من تحرير العاصمة طرابلس.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الاستراتيجية التي اتبعتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة والتي تخوضها منذ ستة اشهر متواصلة من أجل تحرير العاصمة طرابلس، وضعت بحرفية وعبقرية أدهشت العدو وافقدته التوازن والقدرة على التفكير أو حتى إعادة تنظيم صفوفهم والمحافظة على قياداته ومواقعه الدفاعية التي تحصن بها والتي لم يتقدم عنها من بداية العمليات العسكرية ولم يحقق طيلة هذه المدة الطويلة أي إنجاز يذكر”.

وأضاف امغيب “اليوم ومنذ بداية هذا الأسبوع بالتحديد الجيش يستخدم استراتيجية أخرى اعتقد إنها سوف تقربنا كثيراً من ساعة خلاص العاصمة طرابلس والوطن من الإرهاب الدولي والمليشيات الإجرامية”.

