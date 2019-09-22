«صحة الموقتة» تكلف مديرًا عامًا جديدًا لمستشفى الثورة بالبيضاء

أصدرت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، قرارا جديدا يقضي بتكليف الدكتور عبدالرحيم مازق، مديرا عاما لمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء.

وجاء التكليف بعد أن أعفت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة المدير العام السابق لمستشفى الثورة المركزي التعليمي الدكتور محمد التريكي من منصبه قبل أيام.

وقال مدير إدارة الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط» في حينها إن إعفاء المدير السابق للمستشفى جاء لبلوغه سن التقاعد وفقا للقوانين واللوائح المعمولبها.

يشار إلى أن الدكتور عبدالرحيم مازق كان يشغل سابقا منصب رئاسة قسم الأشعة في مستشفى الثورة التعليمي المركزي في البيضاء قبل أن يقدم استقالته منه في العام 2012.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا