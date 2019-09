وصول فريقي طبي متخصص في عمليات القلب المفتوح للأطفال لمطار بنينا

المتوسط

وصول الفريق الطبي لجمعية نوفك المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للاطفال إلى مطار بنينا الدولي تحت اشراف واستقبال قسم العلاقات العامة ومكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة المؤقتة أنه الفريق الطبي سيشرع في إجراء العمليات الجراحية داخل مركز بنغازي الطبي.

يذكر أن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال التابع لجمعية ” نوفك ” الخيرية لمرضى قلب الأطفال أجرى عدد كبير من العمليات خلال السنوات الماضية داخل مركز بنغازي الطبي

