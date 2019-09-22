بلدية “قصر بن غشير” تطالب حكومة الوفاق بوقف “الحجب” وإعلان نتائج الشهادة الثانوية 

طرابلس-العنوان

طالب المجلس البلدي لبلدية قصر بن غشير، اليوم الأحد، وزارة التعليم بحكومة الوفاق بضرورة بإعلان نتائج الشهادة الثانوية بالبلدية، التي تم حجبها من قبل وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس البلدي قصر بن غشير الدكتور لطفي الكبير مع بعض من طلبة الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم.

وبحسب المركز الاعلامي للبلدية أكد الدكتور لطفي الكبير بأن المجلس البلدي لن يدخر جهدا للمطالبة بضرورة نشر نتائج الطلاب، مشيرا إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحق الطلبة.

كما أكد الدكتور لطفي الكبير أن كافة السبل متاحة لتحقيق العدالة بين المناطق وضرورة ابعاد التعليم عن التجاذبات السياسية.

يشار إلى أن وزارة تعليم الوفاق حجبت نتائج طلاب الشهادة الثانوية لبلدية قصر بن غشير كونها ساندت القوات المسلحة في حربها على الميليشيات والجماعات الإرهابية المتحكمة في العاصمة طرابلس.

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