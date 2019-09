أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، باستهداف قوات الجيش لمخزن للأسلحة تابع لميليشيات طرابلس.

وقال المحجوب إن قوات خاصة تركية تشارك في صفوف الميليشيات في طرابلس.

