أصدرت دول الإمارات والسفراء والقائمين بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بيانا، الأحد، تؤكد فيه دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

واعتبرت الدول في بيانها أن المؤسسة الوطنية للنفط هي لوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في ليبيا.

