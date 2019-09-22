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مقتل لاعب كرة طائرة بالنادي السويحلي في اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قتل، اليوم الأحد، عبد الرحمن محمد دغدنة (14 عاما) من مصراتة في الاشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس.

عبد الرحمن دغدنة، من مواليد 2005، لاعب كرة طائرة بالنادي السويحلي بمصراته، وهو ابن محمد دغدنة أحد جلادي سجن الاستخبارات العسكرية، والمعروف عنه استخدام القسوة المفرطة في تعذيب السجناء.
 
 وفي شهادته على محمد دغدنة، يقول أحد السجناء السابقين في سجون مصراته، فضل عدم ذكر اسمه، “رأيتة بعينى كيف كان يضرب السجناء عموما، وشباب تاورغاء على وجه الخصوص، بشكل سادى و بطرق قذرة للغاية.

وتابع: “سمعته بأذنى من الشيلة  رقم 6 مخاطبا آخرين هاتفيا، وهو يقول “منصور ضو، جبناه عندنا هنا و تعالوا اللى بيأخذ غايتة فيه”

واختتم تصريحه قائلا: “من يومها كنت على يقن أن الرحمة قد نزعت  من قلبه ، وهاهو الْيَوْم يدفع بابنه إلى محاور طرابلس ليلقى حتفه”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ان الاوان ان يحرق الشرفاء من اهالى مصراطة اوكار الاخوان ويطردوا الحيوان صوان رئيس حزب العمالة والغباء واقسم بالله العظيم ان من سيحمى مصراطة من انتقام المدن الاخرى التى تعرضت لمجازر على يد خوان مصراطة هو الجيش الوطنى مع الثوار الوطنيين الداعمين للجيش الوطنى من مثقفى مصراطة محمود المصراطى ومحمد امحيسن اما الخوان فلا يهمهم سوى مصلحة تنظيمهم الدولى المجرم والذى يقلب الحقائق وهم ابعد الناس عن المعاملات الاسلامية حتى وان تفوقوا فى العبادات فهذه من صفات الخوارج التى وردت فى الحديث الشريف ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “

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  • دماء هذ الشاب فى رقبة الاخوان شر خلق الله هم من ضللوا شباب مصراطة باسم الدين والاسلام برئ منهم فالاسلام دين رحمة لا يبيح قتل المسلم فما ذنب هذا الطفل يتم الزج به لقتال جيش بلاده الوطنى لخدمة مليشيات موزه واردوغان وحكم الخوان الذى فشل فى كل مكان انظروا الى الاخوانى المشير حسن البشير خرب السودان 30 سنة نشر الفساد والتخلف والقمع وثار عليه الشعب وحبسه مع قيادات الخوان ليعيش فى امان ولن تنعم مصراطة بالامان الا اذا طردت الاخوان واحرقت اوكارهم كما فعل صحابة رسول الله مع من بنوا مسجد ضرار للتفريق والاضرار بالمسلمين وادعوا انهم يريدون الحسنى اى الجنة .لم يترك المنافقون بابًا إلا وطرقوه نكاية في الإسلام، حتى أبواب الشريعة ودعاوى إقامة الشعائر، ومنها ما فضحته سورة “التوبة” بشأن قصد مسجد الضرار، الذي عناه الله – سبحانه بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَارًا وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *

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