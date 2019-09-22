مقتل لاعب كرة طائرة بالنادي السويحلي في اشتباكات طرابلس

قتل، اليوم الأحد، عبد الرحمن محمد دغدنة (14 عاما) من مصراتة في الاشتباكات بين الجيش وقوات الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس.

عبد الرحمن دغدنة، من مواليد 2005، لاعب كرة طائرة بالنادي السويحلي بمصراته، وهو ابن محمد دغدنة أحد جلادي سجن الاستخبارات العسكرية، والمعروف عنه استخدام القسوة المفرطة في تعذيب السجناء.



وفي شهادته على محمد دغدنة، يقول أحد السجناء السابقين في سجون مصراته، فضل عدم ذكر اسمه، “رأيتة بعينى كيف كان يضرب السجناء عموما، وشباب تاورغاء على وجه الخصوص، بشكل سادى و بطرق قذرة للغاية.

وتابع: “سمعته بأذنى من الشيلة رقم 6 مخاطبا آخرين هاتفيا، وهو يقول “منصور ضو، جبناه عندنا هنا و تعالوا اللى بيأخذ غايتة فيه”

واختتم تصريحه قائلا: “من يومها كنت على يقن أن الرحمة قد نزعت من قلبه ، وهاهو الْيَوْم يدفع بابنه إلى محاور طرابلس ليلقى حتفه”

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