الأحوال المدنية ببنغازي تُخلي مكتبها بمركز بنغازي الطبي وتحمل المسؤولية لإدارة المركز

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال)- قامت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي اليوم الأحد، بإخلاء مكتب تسجيل المواليد التابع لها بمركز بنغازي الطبي، بناء على تقرير مدير المركز بضرورة خروجه من المركز.

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي إن الإدارة استجابت لتعليمات جهاز مكافحة الظواهر السلبية، بإخلاء المكتب الوحيد للسجل، نافيًا بوجود مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز.

وأوضح عقيد أسامة الدرسي أن المكتب كان قد افتتح عام 2016، من أجل تخفيف مُعاناة المواطن، بحيث تكون كافة الأوراق والخدمات بجانب قسم الولادة في داخل مركز بنغازي الطبي.

وحمّل عقيد أسامة الدرسي المسؤولية الكاملة لمدير مركز بنغازي الطبي، في تفاقم مُعاناة المواطن أو أي إجراءات تزيد من معاناته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصلحة الأحوال المدنية، هي مؤسسة لخدمة المواطن، وتسهيل إجراءاته وليس لتعطيله أو تزيد من مشاقته ومعاناته.

وقدّم عقيد أسامة الدرسي اعتذاره لكافة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها، لعدم تمكن مصلحة الأحوال المدنية من تقديم خدماته للمواطنين، وذلك بسبب قرار الإخلاء الصادر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية بناء على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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