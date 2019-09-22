قمينس 22 سبتمبر 2019 (وال)- أجري صباح اليوم الأحد، مراسم تسليم واستلام مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى قمينس القروي.

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى قمينس القروي عون محمد – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم مراسم تسليم واستلام مكتب التفتيش والمتابعة بالمستشفى تحت إشراف لجنة مكلفة من وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، سعيًا منها لتنظيم سيّر العمل بالمستشفى، وحرصًا على تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى.

وأضاف عون محمد أن عملية التسليم تمت بناء على تعليمات إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، حيث استلم مكتب التفتيش بالمستشفى السيد فرج المزوغي، بحضور اللجنة المكلفة من الوزارة من رئيس اللجنة السابق السيد عبد السلام المهدوي، وعضوية اللجنة كل من : فتحي البرغثي، أحمد اكويري، بحضور أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن سلوق – قمينس.

وأشار عون محمد إلى أن مستشفى قمينس القروي، يشهد تحسن ملحوظ في أداء الكادر الطبي، وعلى مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطن، مقارنة بالأشهر الماضية.

ونوه عون محمد لجهود وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، ومتابعتها الدائمة لكل زوايا العمل بمستشفى قمينس القروي. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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