طالب بيان للجيش الليبي سكان طرابلس بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات، ومواقع تمركز قوات الوفاق.

وأوضح البيان أن هناك قصفا جويا وبريا على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، بالإضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على مواقع لقوات الوفاق قرب طرابلس

The post الجيش يوجه رسالة عاجلة لسكان طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية