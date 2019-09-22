الخارجية المصرية: الملف الليبي ضمن محاور كلمة السيسي الثلاثاء المقبل

أعلنت الخارجية المصرية وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا حسن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة هذا العام، تتمحور حول سياسة مصر تجاه الأزمات الراهنة وسبل حلها وتطورات الأوضاع الداخلية، موضحا أن الرئيس المصري سيتناول خلال كلمته المرتقبة الثلاثاء المقبل عددا من القضايا، من أبرزها الأزمة الليبية التي توليها مصر اهتماما بالغا، ومكافحة الإرهاب باعتباره قضية تؤرق مصر والعالم في الوقت الراهن.

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