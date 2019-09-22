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الخارجية المصرية: الملف الليبي ضمن محاور كلمة السيسي الثلاثاء المقبل

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الخارجية المصرية وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخا حسن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات الجمعية العامة هذا العام، تتمحور حول سياسة مصر تجاه الأزمات الراهنة وسبل حلها وتطورات الأوضاع الداخلية، موضحا أن الرئيس المصري سيتناول خلال كلمته المرتقبة الثلاثاء المقبل عددا من القضايا، من أبرزها الأزمة الليبية التي توليها مصر اهتماما بالغا، ومكافحة الإرهاب باعتباره قضية تؤرق مصر والعالم في الوقت الراهن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • السيسي شن يبي … هو ومرته ( كوكب الشرق – قصدي السرق ) … غير الإسمنت والحديد الجودة الليبية — طايح يبني فالقصور والاستراحات – تي طمع حتى في الفقراء المحتاجين الي في مصر – قاللهم صبحوا على مصر بجنيه …!!!
    حتى مدارس ومستشفيات مساكين معندهمش ..!!
    بالله صكروا التجارة الحرة متاع البهايم – ودبروا رقابه اقتصادية – ليبيا مازال ما رمموش حتى اثار القصف الهمجي متاع الناتو لحد آليوم …. الشعب الليبي يحتاج لموارده التنموية للاصلاحات الداخلية للبلاد .

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