النايض يطلع المستشار صالح على نتائج جولته الخارجية الأخيرة

التقى اليوم الأحد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى مع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أ.د عارف علي النايض بمقر إقامة فخامة الرئيس الذي يجري زيارة عمل هذه الأيام إلى جمهورية مصر العربية.

وقد ناقش فخامة الرئيس مع أ.د عارف النايض مستجدات الوضع على الساحة الليبية خاصة والإقليمية والدولية عامة وإنعكاساتها على الحالة الليبية ولا سيما فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

ومن جهته اطلع أ.د عارف النايض فخامة الرئيس على نتائج زياراته الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية روسيا الإتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية وأخيراً جمهورية مصر العربية.

وقد تطرق أ.د عارف النايض في متن حديثه عن نتائج وفحوى اجتماعاته مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ودبلوماسيين كبار في هذه الدول ولاسيما اجتماعاته المكثفة في كل من الولايات المتحدة وروسيا، وتأكيده على أنّ مجلس النواب الليبي المنتخب سنة 2014 والمنعقد حالياً في طبرق بمن فيه من أعضاء هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة وليست المجموعة الموازية المنقطعة التي انتحلت هذه الصفة بخلاف القانون في طرابلس، وبأن قيادة القوات المسلحة المنبثقة عن هذا المجلس كياناً وأعضاء هي الجهة العسكرية الشرعية الوحيدة المناط بها حفط الأمن والنظام والدستور واحتكار السلاح في البلاد جنباً إلى جنب مع الحكومة الليبية المؤقتة.

وعلى الصعيد المحلي، تناول الجانبان مسألة ضرورة ترتيب خارطة طريق وطنية مشتركة للفترة القادمة تتمتع بإجماع وطني أولاً وإقليمي ودولي ثانياً.

كما تطرق الجانبان إلى العمل المتواصل الذي تقوم به القوات المسلحة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والجريمة المنظمة المدعومة خارجياً من قبل بعض الدول وداخلياً من قبل بعض المؤسسات الإقتصادية المعروفة، إضافة لهيمنة تلك الجماعات أصلاً على قرار ومقدرات هذه المؤسسات.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى الجانب الاجتماعي حيث أكد فخامة المستشار عقيلة صالح على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المجتمعي على كل الأصعدة في ظل الأوضاع الراهنة والدقيقة من عمر الوطن، ومن جانبه عرض أ.د عارف النايض نتائج أعمال مجمع ليبيا برئاسته خلال الفترة الماضية في التواصل مع قيادات النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل بما يخدم المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة، والمرحلة القادمة المفصلية من تاريخ الوطن، مؤكدين على أهمية تماسك مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة منتخبة وتتمتع بالشرعية التي تحاول العبث بها الأجسام الموازية.

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