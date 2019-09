هل زادت حالات الطلاق بسبب القتال في طرابلس.. باحثة اجتماعية تجيب

المتوسط:

قالت لبنى يونس، الباحثة الاجتماعية الليبية، إنها رصدت نحو 150 عائلة تأثروا بشكل مباشر خلال فترة الحرب الدائرة في طرابلس.

وأضافت يونس، في تصريحات صحفية لها، أن الحالات، التي تأثرت بشكل مباشر بينها حالات طلاق، وقتل وانفصال قبائلي.

وأوضحت أن أغلب الحالات، التي جرى فيها انفصال الزوج ع الزوجة ناتجة عن انتماء والدها لمنطقة أو قبيلة تتقاتل مع منطقة أو قبيلة زوجها، وأخرى يؤيد والدها أحد الفرقاء فيما يقاتل زوجها في الجبهة المعادية بالنسبة لوالدها.

وشددت لبنى يوسف، على أن التأثيرات السلبية للصراع الدائر تمتد إلى المكون القبائلي، وأن هذا الصراع يمتد لعشرات السنوات حتى بعد انتهاء الحرب.

واستشهدت الباحثة الاجتماعية الليبية، بالحرب الدائرة بين قبائل “التبو” و”الطوارق” منذ سنوات، وكذلك الثأر بين بني وليد ومصراته، الذي يمتد لنحو 400 عام.

