رد مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي على قرار إخلاء مكتب السجل المدني

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال)- قال مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور فتحية العريبي مساء الأحد، إن سبب إخلاء مكتب السجل المدني كان بسبب إن مكان السجل غير مناسب، لأنه يقع في قسم إيواء النساء.

وأضافت الدكتور فتحية العريبي – بحسب المكتب الإعلامي بالمركز – أنه “لا يصح أن يكون مكتب السجل المدني موجود في منتصفه سجل مدني، أي ما قمنا به هو وضع كل شيء في مكانه المناسب”.

وتابعت الدكتور فتحية العريبي : “السجل المدني داخل المركز الطبي، كان يأخذ حيّز كبير في ممر كامل يسع لعدد 14 حالة في منتصف قسم الولادة، ويقابله حجرة العمليات، وحجرة الولادة مباشرة، مما يؤدي إلى الارتياب من وجود رجال في وسط قسم النساء”.

وتابعت الدكتور فتحية العريبي : “نحن في قسم الولادة نحتاج إلى هذه المساحة، لتوسيع السعة السريرية لإيواء النساء في القسم، حتى لا نضطر أن نقوم بإجراء الخروج للحالات بعد الولادة بساعتين، بسبب الضغط الكبير على القسم من حيث عدد الحالات”.

وأضافت الدكتور فتحية العريبي “السجل المدني بالمركز الطبي ذات أهمية كبيرة، إلا إنه منقوص فالإجراءات، حيث أنه يقوم بتسليم للآباء ثلاثة نماذج لتعبئتها، ومن ثم يكمل الآباء باقي الإجراءات بالسجل المدني، بمعنى آخر إن التسجيل لا يتم بالسجل الموجود بالمركز الطبي، بل هو مجرد جزء إجرائي فقط”. (وال- بنغازي) ن ع/ ر ت

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