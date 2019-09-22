ضمن نشاطات نادي التحرير .. ندوة للتوعية بالسكري في غدامس

أقيمت بقاعة محمد موري بالمركز الثقافي غدامس محاضرة توعوية تحت شعار “تاج المدائن تاجوراء تعانق درة الصحراء غدامس في وحدة وطن”، حول داء السكري وكيفية المحافظة على الجسم من المرض والإصابة.

المحاضرة التي نظمها مكتب النشاط الثقافي والتوعوي، خصصت لتوعية المواطنين بداء السكري الذي ارتفع معدل الإصابة به في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع قلة التوعية بالمرض واتباع السلوكيات الصحية والتغذية السليمة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن النشاط الذي يقوم به نادي التحرير الرياضي الثقافي الاجتماعي، الذي يزور مدينة غدامس في قافلة خيرية، ضمت العديد من الشخصيات وتستمر لمدة 4 أيام.

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