التصدي لمخالفات “مروّعة” تهدد صحة المواطن

قام رجال الحرس البلدي صحبة بعض أعضاء المجلس البلدي طبرق بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية والمخابز داخل المدينة، تم خلالها ضبط مخالفات مروعة تمثلت في سوء الاهتمام بالنظافة العامة والاستهتار بأرواح المواطنين.

ورافق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وعضو المجلس هاشم أمصادف اللجنة الأمنية المشتركة التي تفقدت المخابز والمطاعم ومحال بيع الخضروات وموزعي الغاز لضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق.

وشهدت الحملة التفتيشية إغلاق العديد من المحال المخالفة، وبلغ عدد المخابز التي أغلقت 10، فيما قال المجلس البلدي طبرق إن الحملات الفجائية متواصلة صحبة رجال الحرس البلدي لضبط المخالفين.

بدورهم، أقفل مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي في زليتن عددا من المخابز بعد ضبط تجاوزات فيها.

جاء ذلك ضمن جولة تفتيشية تم خلالها اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخابز المُخالفة وسحب المعدات غير الصالحة للاستخدام.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أطلق حملة وطنية للأمن الغذائي والدوائي شملت عددا من البلديات.

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