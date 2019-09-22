مصاب في مجزرة غرغور…مقتل أحد عناصر قوات الوفاق ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليووم الأحد أن المدعو محمد نجيب الشين الشهير “شارون” ويعرف #أيضًا بـ”الشلكة” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور السبيعة – طرابلس.

وأوضح المصدر أن الشين من مواليد 1990 ومن سكان مدينة الزاوية والتابع “المجلس العسكري لسرايا وثوار الزاوية”.

وأشار المصدر إلى أنه بترت رجل الشين اليمنى وثلاث أصابع من يده اليسرى بعد تعرضه لإصابة بقذيفة مباشرة بواسطة قاذف “آر بي جي” خلال المواجهات مع مليشيا من مدينة مصراتة بمدينة طرابلس في 15 نوفمبر 2013 وتعرف “بمجزرة غرور”.

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