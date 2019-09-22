مالية المؤقتة تبدأ بفرز بيانات 50 ألف مواطن لمنع الازدواجية

قال وزير المالية بالحكومة المؤقتة كامل الحاسي، إن الوزارة بدأت بفرز بيانات 50 ألف مواطن استلمتها من وزارة العمل، لمنع الازدواجية.

وأوضح الحاسي في تصريح لقناتنا أن نتائج عملية الفرز ستحدد الأرقام الحقيقية للمنتفعين، بعد أن تتم تنحية الحالات التي اشتملت على ازدواجية في تسجيل الأسماء.

وأضاف الحاسي أن الوزارة ستحصر القيمة الإجمالية لمرتبات المواطنين، لإحالتها إلى المصرف المركزي الليبي من أجل المطالبة بالسيولة النقدية، وذلك حسب الاتفاق ما بين محافظ المركزي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بتوزيع الرواتب على المواطنين.

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