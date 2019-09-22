الأحوال المدنية تنفي ما ادعته مدير مركز بنغازي الطبي بشأن مكتب المواليد

أخبار ليبيا24

نفت إدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي ما ذكرته مدير مركز بنغازي الطبي بشأن الإجراءات التي يقدمها مكتب المواليد التابع لفرع بنغازي داخل المركز.

وأكدت الأحوال المدنية أن مكتب المواليد يقدم إجراءات واقعات الولادة فورا للمولود لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها بعكس ماذكرته مدير المركز بعد إحالتها من قسم المواليد التابع للمركز.

أوضحت الأحوال المدنية أن بأن مكتب المواليد يشغل حيزاً ومكتبا صغيراً لايسع إلى أكثر من سريرين في نهاية قسم الولادة ولا يوجد أي إرباك للعمل للقسم كما تدعي مدير مركز بنغازي الطبي.

وأشارت المصلحة إلى أنها من خلال افتتاح المكتب في عام 2016 من أجل الرفع من معاناة المواطن بحيث يقوم بعدها الأب بالتوجه إلى السجل التابع له مصحوباً بواقعة ولادة رسمية مستخرجة من مكتب المواليد، وهذه إجراءات متبعة في أي مدينة ليبية لقسم المواليد التابع للسجل المدني.

وحملت إدارة الفرع المسؤولية الكاملة لإدارة مركز بنغازي الطبي في خروج مكتب المواليد من المركز، والذي سوف يزيد من معاناة المواطن في التوجه بعدها إلى المكان الذي سوف تقوم إدارة الفرع بتوفيره للمكتب خلال هذه الأيام.

وكانت المدير العام لمركز بنغازي الطبي فتحية العريبي أوضحت اليوم الأحد أن السجل المدني بالمركز الطبي له أهمية كبيرة إلا إنه منقوص من حيث الإجراءات.

وأضافت العريبي – بحسب المكتب الإعلامي للمركز – بمعنى آخر فإن التسجيل لا يتم في السجل الموجود في المركز الطبي بل هو مجرد إجراء جزئي فقط حيث يُسلم ولي الأمر ثلاثة نماذج لتعبئتها ومن ثم يكمل باقي الإجراءات بالسجل المدني.

وأكدت المدير العام أن السجل المدني داخل المركز الطبي كان يأخذ حيزًا كبيرًا، ممر كامل يسع 14 حالة في منتصف قسم الولادة يقابله حجرة العمليات وحجرة الولادة مباشرة مما يؤدي إلى الارتياب من وجود رجال في وسط قسم النساء.

ولفتت العريبي إلى أن مكان السجل المدني غير مناسب لأنه قسم إيوائي لا يصح أن يحوي سجل مدني في منتصفه، مؤكدة أنهم قاموا بوضع كل شئ في مكانه المناسب.

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