انطلاق مسابقة التفتيش التربوي لـ150 معلما ومعلمة في بنغازي

انطلقت اليوم الأحد مسابقة امتحانات التفتيش التربوي التابعة لمراقبة تعليم بنغازي، وذلك بمدرسة بنت الوطن، والتي شملت 150 معلما ومعلمة في كافة التخصصات.

وأوضح رئيس قسم المناهج بمكتب التفتيش التربوي ورئيس لجنة المقابلة الشخصية لامتحانات التفتيش عبدالمنعم المعداني، أن المعلم المتقدم لامتحانات التفتيش والتوجيه التربوي يخضع لمرحلتين هما مرحلة المقابلة الشخصية ويشترط أن يتحصل المعلم فيها على نسبة 75% حتى ينتقل للمرحلة الثانية، والتي تتمثل في مرحلة الامتحان التحريري وتكون على ورقتين الورقة الأولى تختص بالمادة التي يقوم المعلم بتدريسها، والثانية تختص بمادة علم النفس بشرط أن يتحصل المعلم على نسبة 75% في إحدي المادتين.

وتابع أن ملف المعلم المتقدم لامتحان التوجيه يقبل بعدة شروط «إذا كان المؤهل العلمي دبلوما خاصا يشترط أن تصل سنوات الخبرة في التدريس إلى 12 سنة، وإذا كان المؤهل العلمي (كلية آداب – بك – دبلوم عالي)، يشترط أن تكون سنوات الخبرة 10سنوات، وإذا كان المؤهل العلمي ماجستير فما فوق فيشترط في الخبرة أن تكون 5 سنوات».

كما تشمل الشروط أن يكون المعلم المتقدم قد تحصل على تقدير جيد جدا لآخر ثلاث سنوات، لتقرير المفتش التربوي مع استمرارية العمل.

وتابع أن لجنة المقابلة تتكون من مفتش لمادة اللغة العربية، ومفتش لمادة علم النفس، ومفتش مختص بالمادة التي يمتحن فيها المعلم.

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