النايض يلتقي عقيلة ويطلعه على نتائج زياراته الخارجية

أخبار ليبيا24

أطلع رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة الدكتور عارف النايض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد في القاهرة على نتائج زياراته الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية وأخيراً جمهورية مصر العربية.

وتطرق النايض، خلال اللقاء في مقر إقامة رئيس مجلس النواب الذي يجري زيارة إلى القاهرة، إلى نتائج وفحوى اجتماعاته مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ودبلوماسيين كبار في تلك الدول، ولاسيما اجتماعاته المكثفة في كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وأكد النايض خلال تلك اللقاءات على أنّ مجلس النواب الليبي المنتخب سنة 2014 والمنعقد حاليا في طبرق بمن فيه من أعضاء هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة وليست المجموعة الموازية المنقطعة التي انتحلت هذه الصفة بخلاف القانون في طرابلس.

كما أكد أن قيادة الجيش الوطني المنبثقة عن هذا المجلس كياناً وأعضاء هي الجهة العسكرية الشرعية الوحيدة المناط بها حفظ الأمن والنظام والدستور واحتكار السلاح في ليبيا جنباً إلى جنب مع الحكومة الليبية المؤقتة.

وتناول اللقاء بين رئيس مجلس النواب والنايض مسألة ضرورة ترتيب خارطة طريق وطنية مشتركة للفترة القادمة تتمتع بإجماع وطني أولاً وإقليمي ودولي ثانياً، كما تطرق إلى العمل المتواصل الذي تقوم به القوات المسلحة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والجريمة المنظمة المدعومة خارجياً من قبل بعض الدول وداخلياً من قبل بعض المؤسسات الاقتصادية المعروفة، إضافة لهيمنة تلك الجماعات أصلاً على قرار ومقدرات هذه المؤسسات.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بما يخدم المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة، والمرحلة القادمة المفصلية من تاريخ الوطن.

كما جرى التأكيد على أهمية تماسك مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة منتخبة وتتمتع بالشرعية التي تحاول العبث بها الأجسام الموازية.

وعرض النايض على رئيس مجلس النواب نتائج أعمال مجمع ليبيا برئاسته خلال الفترة الماضية في التواصل مع قيادات النسيج الاجتماعي والمجتمع المدني.

بدوره أكد المستشار عقيلة صالح على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المجتمعي على كل الأصعدة في ظل الأوضاع الراهنة والدقيقة.

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