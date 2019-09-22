اتفاق على حل أزمة المخابز في سرت

طالبت بلدية سرت من أصحاب المخابز بضرورة الالتزام ببيع الـ5 أرغفة من الخبز وزن 120 غراما بدينار ابتداء من الاثنين، وفق ما اتفق عليه خلال اجتماعات عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس إبراهيم امليطان، ومسؤولي مراقبة الاقتصاد والمخابز وجهاز الحرس البلدي سرت.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، إنه وفي حالة مخالفة المخابز للاتفاق فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، مؤكدة أنها ستتابع كافة الأنشطة الاقتصادية في المدينة.

وشهدت قاعة بلدية سرت اجتماعا موسعا برئاسة المعداني وحضور عدة مسؤولين ومواطنين، على خلفية قيام عدد من أصحاب المخابز بقفلها بحجة عدم تنفيذ الاتفاق بين مراقبة الاقتصاد ونقابة المخابز بتحديد سعر كل 5 أرغفة خبز بدينار.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل الاجتماع انتهى بالاتفاق على أن تشرع جميع المخابز ابتداء من الاثنين ببيع كل 5 أرغفة بدينار على أن يكون وزن الرغيف الواحد 120 غراما.

وأكد المجتمعون على أن تكلف بلدية سرت لجنة للإشراف على عمل المخابز ومتابعة جودة رغيف الخبز والوزن والعمالة، وزيارة المخابز ومتابعتها وإحالة المخالفين للجهات الرقابية والأمنية.

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