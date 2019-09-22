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اتفاق على حل أزمة المخابز في سرت

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت بلدية سرت من أصحاب المخابز بضرورة الالتزام ببيع الـ5 أرغفة من الخبز وزن 120 غراما بدينار ابتداء من الاثنين، وفق ما اتفق عليه خلال اجتماعات عميد البلدية مختار المعداني، وعضو المجلس إبراهيم امليطان، ومسؤولي مراقبة الاقتصاد والمخابز وجهاز الحرس البلدي سرت.

وقالت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، إنه وفي حالة مخالفة المخابز للاتفاق فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب الترخيص، مؤكدة أنها ستتابع كافة الأنشطة الاقتصادية في المدينة.

وشهدت قاعة بلدية سرت اجتماعا موسعا برئاسة المعداني وحضور عدة مسؤولين ومواطنين، على خلفية قيام عدد من أصحاب المخابز بقفلها بحجة عدم تنفيذ الاتفاق بين مراقبة الاقتصاد ونقابة المخابز بتحديد سعر كل 5 أرغفة خبز بدينار.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل الاجتماع انتهى بالاتفاق على أن تشرع جميع المخابز ابتداء من الاثنين ببيع كل 5 أرغفة بدينار على أن يكون وزن الرغيف الواحد 120 غراما.

وأكد المجتمعون على أن تكلف بلدية سرت لجنة للإشراف على عمل المخابز ومتابعة جودة رغيف الخبز والوزن والعمالة، وزيارة المخابز ومتابعتها وإحالة المخالفين للجهات الرقابية والأمنية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سرت – حتى الزكاة ما يزكوش السرتاوية الا من رحم الله فقط وعاءلات معدودين عالاصابع – ذكرتني في واحد من البادية مشي زيارة لسرت – طلب منهم خبزة قالوله ما تعطوش فخبزة للبرانية – قال بعد شوي وإني ماشي لقًى ولد صغير يسوق فتويوتا كرايزر – قال سألته على المخبز / قالي راجيني وينجيك بعد شوي – بعد عشر دقايق جابلي شكارة فيها خمس فرادي – وقالي حظك مليح جبتهالك من ألحوش ..!!! .. لا حول ولا قوة الا بالله

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