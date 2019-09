المسماري: التحالف الذي دخل مرزق يتكون من عصابات إجرامية وإرهابية

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن “العمليات مستمرة ضد الميليشيات في طرابلس”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أن ” التحالف الذي دخل مرزق يتكون من عصابات إجرامية وإرهابية”.

وأوضح المسماري، أن ” وحدات الجيش تقدمت لمواقع جديدة وانهيار في صفوف ميليشيات طرابلس”.

وأكمل المسماري، أن “مسرح العمليات الحالي للجيش حاليًا يمتد من سرت حتى زوارة ومنها إلى غريان وعلى الجميع الانتباه”.

وأوضح المسماري، أن “غارة “الأفريكيوم” على مرزق قبل يومين أسفرت عن مقتل 10 من الجماعات الإرهابية وليس ثمانية”.

