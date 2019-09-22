المسماري يعرض فيديو لبئر حفرته قوات الوفاق وأهدته لدولة بنين..ويتساءل عن الهدف

اللواء احمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني يعرض فيديو لبئر حفرته قوات الوفاق وأهدته لدولة بنين..ويتساءل عن الهدف…
تعليق
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هذا خبر كاذب — فقط معاداة الدولة المدنية وما يترتب عليها من إصلاحات داخلية — محاولة بث الإشاعات عن حكومة الوفاق –
لا أقول ان ادارة حكومة الوفاق تعمل بشكل صحيح لكنها أفضل من الناحية الاجتماعية – لولا تدخل المصراتيين في كل شاردة وواردة — لكانت هناك فرص للخريجين الليبيين الذين مضوا حياتهم على مقاعد الدراسة وقاعات الجامعات والمعاهد والمعامل الصناعية والتعليمية – لكانت الخبرات الليبية من حميع مناطقها الان داخل الادارات تقوم باعمالها على أحسن وجه وأكمل وجه — لكن هناك من يعرقل الادارات داخل حكومى الوفاق وما هم الا سوس ينخر في الادارة الحكومية ويعتبرون كل سرقة او اختلاس او عملية تهريب او تخريب غنيمة لمناطقهم ويفشلون في تجاراتهم ويعوضون عن الخسارات التجارية من امًوال عاءدات مخزون النفط الليبي — وإذا كان هناك خير لطرابلس يقولون انا كنّا معكم – — وإذا اصاب طرابلس شر يقولون اخذنا امرنا من قبل انا الا نحن مستهزءون ..!!!
فعلى حكومة الوفاق بقيادة السراج الانتباه انا يحدث حوله – والاجتماع بالخريحين الليبيين اصحاب الخبرات من المناطق الداعمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي لطرابلس ويوحد كفاءات أفضل من معيتيق وباش آغا والاخوان وغيرهم من الأحزاب والنواب …. الذين ينهشون الدولة من جميع اطرافها ويطبلون الأزمات لمصالح تهم جيوبهم فقط .
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