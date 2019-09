أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن “الاستراتيجية التي اتبعها الجيش في حربه ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة أدهشت العدو”.

وأضاف امغيب ، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش منذ بداية الأسبوع استخدم استراتيجية أخرى”.

وأوضح امغيب ، أن ” ساعة خلاص العاصمة طرابلس والوطن اقتربت ، من الإرهاب الدولي والمليشيات الإجرامية.

