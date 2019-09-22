رئيس لجنة أزمة الوقود يبشر أهالي الجفرة بانفراجات مهمة

يتوالى تباعا وصول صهاريج الوقود الى محطات التوزيع ببلدية الجفرة وكافة مناطقها هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .

وأرجع الدكتور توفيق عجيلي رئيس لجنة أزمة الوقود، أسباب انقطاع الوقود من مادتي البنزين والديزل إلى النقص ومحدودية الكميات الموجودة في مستودع راس المنقار وكذلك المساحة الجغرافية الشاسعة التي يغطي احتياجاتها من الوقود والممتدة من مناطق الجفرة حتى منطقة اجدابيا ..

وقال عجيلي، تواصلنا مع كل الشركات ، ليبيا نفط، والشرارة، والراحلة، في المنطقه الشرقيه واستفسرنا على الطلبيات والاشكاليات الموجودة وسبب انعدام الوقود في الجفرة والجنوب وتم تحديد الطلبيات وتحويلها إلى مستودع راس المنقار وبالتواصل مع عضو مجلس الإدارة بشركة البريقه صالح خير الله الذي أكد بانه لاتوجد اشكالية ويتم استثناء الجفرة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تسوية كافة الاجراءات وتعبئة صهاريج نقل الوقود وخروج السيارات باعداد كبيرة ومسح الطريق الترابية مابين منطقه العقيله ومرادة التي تمتد لمسافات طويلة والعوائق التي تعترض السيارات باسباب الرمال الزاحفة ..

وبين عجيلي، أن كميات كبيرة وصلت من شركة ليبيا نفط، 12 صهريج بنزين غطت كل منطاق الجفرة، وشركه الراحله ستسير أكثر من عشرة صهاريج تم تزويد محطات الجفرة وشركة الشرارة تم تزويد محطتين في سوكنة وودان وتزويد كل المحطات في مزوده بالوقود وأن كافة محطات تعمل بجهدها الاقصى.

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