المسماري: هجوم كبير في طرابلس.. ونقترب من “المهمة النهائية”

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، المنطقة من سرت حتى زوارة ومن البحر حتى العزيزية وغريان، مسرح عمليات للجيش الوطني حيث ستكون هدفا في حال انتقال أي إرهابي إليها.

وبشأن التطورات في محاور طرابلس، قال المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن القوات الجوية التابعة للجيش نفذت غارات كثيفة على مناطق القرة بوللي وطرابلس والعزيزية وغريان وعلى خطوط التماس مع المجموعات المسلحة.

وأكد المسماري أن الوحدات العسكرية نفذت عمليات برية ناجحة وتقدمت إلى مواقع ممتازة مستفيدة من الغطاء الجوي وانهيار صفوف المجموعات المسلحة، كما أن الوحدات شنت هجوما بغطاء جوي وأجبرت المجموعات على الانسحاب نحو منطقة العزيزية، وتدرس الموقف الآن لاتخاذ الخطوة القادمة.

ولفت اللواء المسماري إلى أن العمليات العسكرية متواصلة وعلى مشارف تنفيذ المهمة النهائية بالقضاء على “رؤوس الإرهاب” خارج العاصمة ودخولها دون قتال.

وأشار المسماري إلى وجود مقاتلين أفارقة يقاتلون إلى جانب قوات أسامة الجويلي مقابل مبالغ كبيرة تدفع لهم من خزية الدولة.

وعرض المسماري مقطع فيديو يبيّن أن قوات الوفاق أهدت دولة بنين بئر ماء، متسائلا عن المقابل التي تحصل عليه قوات الوفاق نظير إنفاق هذه الأموال، وقال إنه سيتم فتح تحقيق بالحادثة.

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