وزير ليبي يعتذر لطالبة

قدم وزير التعليم في حكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، اعتذارا لطالبة لم يدرج اسمها في قائمة العشرة الأوائل في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأصدر عبدالجليل كتاب اعتذار موجها للطالبة صفاء ثائر حماد جاء فيه “باسمي وباسم وزارة التعليم في حكومة الوفاق أتقدم إليك بالاعتذار عن عدم إدراج اسمك بالعشر الأوائل لأن جنسيتك غير ليبية بالرغم من أنك فعلا من العشر الأوائل وذلك “.

وذكر عبدالجليل أن إجراء تنظيميا سابقا يقضي بعدم إدراج الطلبة غير الليبيين وغير المسلمين والمكفوفين في قوائم العشرة الأوائل، مؤكدا أن ذلك ظلما وإجحافا لا نقبله في “ليبيا الجديدة”.

وأشار الوزير إلى أنه تم تصحيح الإجراء وإدراج اسم الطالبة في قائمة العشرة الأوائل لهذا العام بعد حصولها على الترتيب التاسع مكرر بنسبة 98.750% بالقسم العلمي.

وأشاد بعض المواطنين عبر تعليقات نشروها في صفحة الوزارة بموقع “فيسبوك” بخطوة الوزير، فيما استغرب البعض من كلمة “اعتذار” كونها مفقودة من قواميس أغلب المسؤولين في البلاد.

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