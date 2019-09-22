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وزير ليبي يعتذر لطالبة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم وزير التعليم في حكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، اعتذارا لطالبة لم يدرج اسمها في قائمة العشرة الأوائل في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وأصدر عبدالجليل كتاب اعتذار موجها للطالبة صفاء ثائر حماد جاء فيه “باسمي وباسم وزارة التعليم في حكومة الوفاق أتقدم إليك بالاعتذار عن عدم إدراج اسمك بالعشر الأوائل لأن جنسيتك غير ليبية بالرغم من أنك فعلا من العشر الأوائل وذلك “.

وذكر عبدالجليل أن إجراء تنظيميا سابقا يقضي بعدم إدراج الطلبة غير الليبيين وغير المسلمين والمكفوفين في قوائم العشرة الأوائل، مؤكدا أن ذلك ظلما وإجحافا لا نقبله في “ليبيا الجديدة”.

وأشار الوزير إلى أنه تم تصحيح الإجراء وإدراج اسم الطالبة في قائمة العشرة الأوائل لهذا العام بعد حصولها على الترتيب التاسع مكرر بنسبة 98.750% بالقسم العلمي.

وأشاد بعض المواطنين عبر تعليقات نشروها في صفحة الوزارة بموقع “فيسبوك” بخطوة الوزير، فيما استغرب البعض من كلمة “اعتذار” كونها مفقودة من قواميس أغلب المسؤولين في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • سبب تاخر التحصيل العلمي والأدبي في الشءون الاجتماعية الليبية ومحاولة تحفيز الغير ليبيين ودعمهم وفي نفس الوقت – محاولة خلق المشاكل والعراقيل للمواطن الليبي والطالب والخريج الليبي ابن الوطن – هي سياسية تتبعها بعض الأحزاب داخل الدولة – وذلك لمصالح مادية واجتماعية عاءلية وشخصية – ولا يخفى على الجميع ان هذه الامتيازات الوهمية اوصلت بعض العرب اللاجئين لليبيا ونشاطاتهم السياسة داخل البلاد للوصول لاصحاب لملايين من الدولارات وكذلك بعثات دراسية على حساب الحزب الذي ينتمي اليه والد او والدة هذه الجاليات – بعتاث لامريكا وبريطانيا وسويسرا على حساب امًوال الدولة التي يسحبها الحزب بذراءع سياسية – والخريج الليبي يبحث عن مكان اداري يضع فيه طاقاته وخبراته التي اكتسبها في فترة التعليم …!!!!
    اذا لم يكن هناك خطة مستقبلية لتوظيف الخريجين باجتماع القوى التعليمية والقوى الصناعية والإدارية للتخصصّات داخل البلاد وإنعاش الذاكرة التعليمية للتخصص – فلا اعتقد انه سيكون هناك قيمة للتعليم او الخريجين لصنع التقدم وإصلاح خدمة المواطن الليبي اولا داخل البلاد وخاصة في العاصمة طرابلس الليبية .

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