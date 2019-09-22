المسماري: على الليبيين الاستعداد للمفاجئات القادمة

أخبار ليبيا24

دعا الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد الليبيين إلى الاستعداد للمفاجئات القادمة، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب شارفت على الانتهاء.

المسماري قال في مؤتمر صحفي من بنغازي اليوم الأحد إن جنود الجيش الوطني سيدخلون العاصمة فاتحين وليسوا مقاتلين.

وقال المسماري، “إن على كل من يفكر في حل سياسي لليبيا الآن أن يؤجله إلى حين القضاء على الإرهاب”.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني حقق اليوم الأحد إنجازات كبيرة جدًا في معركة تحرير العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن القوات البرية استفادت بشكل كبير جدًا من الضربات الجوية لسلاح الجو التي نفذها بشكل متواصل ومكثف على مدار الأيام الماضية ضد قوات الوفاق.

وشن سلاح الجو ضربات متتالية خلال الأيام الماضية على مقرات ومواقع تابعة لقوات الوفاق في كل من سرت ومصراتة وطرابلس.

وكشف المسماري، أن مسرح العمليات الحالي للقوات المسلحة أصبح يمتد من سرت حتى زوارة ومنها إلى غريان.

وقال، “إن على الجميع الانتباه إلى ذلك الآن”.

المسماري، أكد أن النجاحات التي قدمها الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة دفعت الكثير من رؤوس الجماعات الإرهابية إلى الفرار خارج ليبيا حاملين معهم أموال الليبيين التي سرقوها من خزانة الدولة.

وذكر المسماري، أن “حكومة السراج حولت عددًا من أبناء طرابلس إلى مرتزقة مال عام”، ودعا أهالي طرابلس والمدن الأخرى إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي تطلقها منابر الإرهابيين وشيوخها من الخارج وعلى رأسها الصادق الغرياني.

واعتبر المسماري، أن من سيبقى في نهاية المطاف بطرابلس هم المغرر بهم ومن وقعوا تحت تضليل رؤوس الجماعات الإرهابية.

وكشف المسماري، أن الجيش الوطني قضى اليوم الأحد في منطقة العزيزية على مقاتلين مرتزقة، قامت حكومة الوفاق بجلبهم من عدة دول أفريقية للقتال في صفوفها.

وأكد المسماري، أن من بين المقاتلين مرتزقة من دولة جنوب السودان يقاتلون في صفوف مليشيات أسامة الجويلي.

المسماري عرض خلال المؤتمر الصحفي صورًا لعدد الأشخاص قال إنهم مرتزقة يقاتلون في صفوف قوات الوفاق.

وتساءل المسماري، هل الخيرين من أهل طرابلس وغيرها من المدن يقبلون أن يقتل الليبي على يد مرتزقة أجانب، واستطرد قائلًا: “أعتقد لا”.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني يحارب الإرهاب من أجل أن تكون ليبيا “دولة ذات سيادة وهيبة”.

هذا وكشف المسماري، “أن حكومة السراج حفرت بئر ماء في إحدى القرى بدولة بنين تحت مسمى “شهداء بركان الغضب”.

وعرض المسماري، تسجيل مصور يعرض مشاهد لمراسم الاحتفال بحفر البئر.

وعلى خلفية ذلك أكد المسماري، أن الجيش الوطني سيطالب حكومة دولة بنين بإعطاء تفسير حول هذا الأمر، كما أكد أن الجيش الوطني سيطلب إجراء تحقيق حوله.

وقال المسماري، “عملية حفر البئر ربما يكون مقابلها جلب مقاتلين من دولة بنين للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق في طرابلس”.

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